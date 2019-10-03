Кремль усомнился в сроках нормандской встречи из-за графика Путина

Провести саммит «нормандской четверки» в середине октября вряд ли получится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости». Так он ответил на вопрос журналиста, можно ли провести встречу, например, 16 октября.

«Я знаю, что у нас в середине октября были трудности с графиком, это я точно знаю», — заявил Ушаков. При этом, по его словам, сейчас не обсуждаются какие-либо сроки проведения саммита.

О предложении провести встречу в середине октября ранее говорил глава МИД Украины Вадим Пристайко. При этом точную дату он не называл. «Мы хотим встречи как можно быстрее», — говорил он.

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