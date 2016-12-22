В Солсбери состоится концерт «Из России с любовью»

В британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пройдет концерт «Из России с любовью». Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно сообщению, концерт состоится 13 октября в церкви Святого Мартина, которая находится в 3 км от дома Скрипаля. Пианисты исполнят произведения российских композиторов: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.

Название для мероприятия было выбрано в честь одноименного романа Яна Флеминга о Джеймсе Бонде и советской разведке. По всему городу были развешаны плакаты с российским флагом и большим сердцем.

Данный концерт проводится в рамках плана по «ребрендингу», чтобы изменить восприятие Солсбери у туристов. Ранее стало известно, что для этих целей совет графства Уилтшир нанял консультантов.



Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери ядом «Новичок».



Согласно версии Лондона, «Новичок» в Великобританию привезли во флаконе духов Nina Ricci. В отравлении Скрипалей Лондон обвинил россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых назвали «сотрудниками ГРУ».



​Сами Боширов и Петров в интервью отметили, что посетили Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на «знаменитый» Солсберийский собор.