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В Солсбери состоится концерт «Из России с любовью»
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В Солсбери состоится концерт «Из России с любовью»
Политика, 14:22
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В Солсбери состоится концерт «Из России с любовью»

В британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пройдет концерт «Из России с любовью». Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно сообщению, концерт состоится 13 октября в церкви Святого Мартина, которая находится в 3 км от дома Скрипаля. Пианисты исполнят произведения российских композиторов: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.

Название для мероприятия было выбрано в честь одноименного романа Яна Флеминга о Джеймсе Бонде и советской разведке. По всему городу были развешаны плакаты с российским флагом и большим сердцем.

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Данный концерт проводится в рамках плана по «ребрендингу», чтобы изменить восприятие Солсбери у туристов. Ранее стало известно, что для этих целей совет графства Уилтшир нанял консультантов.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери ядом «Новичок».

Согласно версии Лондона, «Новичок» в Великобританию привезли во флаконе духов Nina Ricci. В отравлении Скрипалей Лондон обвинил россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых назвали «сотрудниками ГРУ».

​Сами Боширов и Петров в интервью отметили, что посетили Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на «знаменитый» Солсберийский собор.

Теги: Великобритания , концерт
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