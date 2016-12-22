МИД объяснил наличие техники у высланных из Нидерландов россиян

Поездка россиян была «открытой и рутинной командировкой», заявили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что работу посольств и консульств за границей обеспечивают различные ведомства, в том числе и Министерство обороны

Фото: Netherlands Ministry of Defence

Российский МИД сообщил, что технические средства, которые изъяли у россиян, задержанных в Нидерландах, были нужны для «тестирования информационных систем посольств», передает «Интерфакс».

В частности, специалисты должны были провести анализ «защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения», — пояснили в министерстве.

Также МИД подтвердил, что у этих россиян, «как часто используется в международной практике», были дипломатические паспорта.

Все обвинения, которые Нидерланды предъявили России, ведомство назвало «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией, а развязанная «антироссийская кампания шпиономании» серьезно вредит двусторонним отношениям двух стран.

Помимо этого российские дипломаты подчеркнули, что заявление Нидерландов о высылке четырех россиян было сделано не апреле, когда произошел инцидент, а непосредственно перед сессией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 9 октября, чтобы создать «нужный политический фон».

«В ходе известной пресс-конференции 4 октября власти Нидерландов сделали ряд заявлений о некоей «тайной операции ГРУ». Ничего тайного в поездке группы российских технических специалистов не было. Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке», — пояснили в МИДе.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Минобороны РФ. «К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры», — отметили в МИД России.

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