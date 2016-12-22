МИД объяснил наличие техники у высланных из Нидерландов россиян

Российский МИД сообщил, что технические средства, которые изъяли у россиян, задержанных в Нидерландах, были нужны для «тестирования информационных систем посольств», передает «Интерфакс».
В частности, специалисты должны были провести анализ «защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения», — пояснили в министерстве.
Также МИД подтвердил, что у этих россиян, «как часто используется в международной практике», были дипломатические паспорта.
Все обвинения, которые Нидерланды предъявили России, ведомство назвало «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией, а развязанная «антироссийская кампания шпиономании» серьезно вредит двусторонним отношениям двух стран.
Помимо этого российские дипломаты подчеркнули, что заявление Нидерландов о высылке четырех россиян было сделано не апреле, когда произошел инцидент, а непосредственно перед сессией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 9 октября, чтобы создать «нужный политический фон».
«В ходе известной пресс-конференции 4 октября власти Нидерландов сделали ряд заявлений о некоей «тайной операции ГРУ». Ничего тайного в поездке группы российских технических специалистов не было. Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке», — пояснили в МИДе.
Как указали во внешнеполитическом ведомстве, повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Минобороны РФ. «К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры», — отметили в МИД России.
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