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Минобороны Нидерландов назвало имена высланных россиян
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Минобороны Нидерландов назвало имена высланных россиян
Политика, 14:03
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Минобороны Нидерландов назвало имена высланных россиян
Этих людей военное ведомство подозревает в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Власти Нидерландов обнародовали имена высланных из страны россиян, которых Амстердам подозревает в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Согласно данным, озвученным на пресс-конференции министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, это Алексей Сергеевич Моренец 1977 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков 1981 года рождения, ​Олег Михайлович Сотников 1972 года рождения и Алексей Валерьевич Минин 1972 года рождения. Об этом сообщает телеканал NOS, который вел прямую трансляцию выступления министра.

Фото: DUTCH DEFENCE MINISTRY

Бейлевелд сообщила, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО. Эту атаку, по словам министра, пытались провести четверо граждан России. Она также сообщила, что у высланных мужчин были дипломатические паспорта.

Фото: DUTCH DEFENCE MINISTRY

Во время пресс-конференции были представлены фотографии паспортов предполагаемых россиян. При этом у двоих из них - Моренеца и Серебрякова - номера паспортов отличаются лишь последней цифрой и были выданы в один день. Также была представлена квитанция на оплату такси от здания, связанного с ГРУ до аэропорта Шереметьево. В этой квитанции заказчиком машины является Моренец, а водителем — мужчина по фамилии Цветков.

В компании Be Taxi подтвердили РБК подлинность квитанции, добавив, что «водитель Цветков сейчас на смене».

На пресс-конференции также были представлены фотографии автомобиля, которым пользовались предполагаемые россияне, а также фотографии изъятых у них телефонов и наличных средств.

Минобороны Нидерландов утверждает, что россияне пытались получить данные международного расследования катастрофы самолета авиакомпании Malaysian Airlines, который был сбит в Донбассе. Согласно расследованию объединенной следственной группы, самолет был сбит из зенитного комплекса «Бук», доставленного на Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Россия эту версию опровергала.

Фото: DUTCH DEFENCE MINISTRY

«Мы знали о заинтересованности российских спецслужб в этом расследовании и приняли соответствующие меры», — подчеркнула Бейлевелд, добавив, что Амстердам остается «очень бдительным по этому поводу».

Фото: DUTCH DEFENCE MINISTRY

Глава голландской службы военной разведки (MIVD) Онно Эйхельсхайм, в свою очередь, сообщил на пресс-конференции, что в течение сегодняшнего дня против нескольких российских разведчиков выступят с обвинением США. Эйхельсхайм также заявил, что российские спецслужбы ведут активную деятельность в Нидерландах.

РБК запросил комментарий у официального представителя МИД России Марии Захаровой. РБК направил запрос в главное управление по вопросам миграции МВД России.​

В середине сентября газеты NRC Handelsblad и Tages-Anzeiger со ссылкой на неназванные источники сообщили, что весной 2018 года прокуратура Нидерландов задержала двух агентов — предположительно россиян. СМИ утверждали, что мужчины пытались получить информацию о работе лаборатории Швейцарского института защиты от ядерных, биологических и химических угроз, где работают эксперты по химическому, биологическому и ядерному оружию.

Позже те же газеты сообщили, что тех же двоих россиян подозревают также в причастности к кибератаке против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Луизиане. Об этом со ссылкой на данные прокуратуры Берна сообщают нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger.

В российском посольстве заявляли в ответ на это о «безосновательных и бездоказательных выпадах» в адрес России. ​

Авторы: Маргарита Девяткина, Максим Солопов.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Нидерланды , шпионаж
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