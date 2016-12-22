Минобороны Нидерландов назвало имена высланных россиян

Власти Нидерландов обнародовали имена высланных из страны россиян, которых Амстердам подозревает в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Согласно данным, озвученным на пресс-конференции министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, это Алексей Сергеевич Моренец 1977 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков 1981 года рождения, Олег Михайлович Сотников 1972 года рождения и Алексей Валерьевич Минин 1972 года рождения. Об этом сообщает телеканал NOS, который вел прямую трансляцию выступления министра.
Бейлевелд сообщила, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО. Эту атаку, по словам министра, пытались провести четверо граждан России. Она также сообщила, что у высланных мужчин были дипломатические паспорта.
Во время пресс-конференции были представлены фотографии паспортов предполагаемых россиян. При этом у двоих из них - Моренеца и Серебрякова - номера паспортов отличаются лишь последней цифрой и были выданы в один день. Также была представлена квитанция на оплату такси от здания, связанного с ГРУ до аэропорта Шереметьево. В этой квитанции заказчиком машины является Моренец, а водителем — мужчина по фамилии Цветков.
В компании Be Taxi подтвердили РБК подлинность квитанции, добавив, что «водитель Цветков сейчас на смене».
На пресс-конференции также были представлены фотографии автомобиля, которым пользовались предполагаемые россияне, а также фотографии изъятых у них телефонов и наличных средств.
Минобороны Нидерландов утверждает, что россияне пытались получить данные международного расследования катастрофы самолета авиакомпании Malaysian Airlines, который был сбит в Донбассе. Согласно расследованию объединенной следственной группы, самолет был сбит из зенитного комплекса «Бук», доставленного на Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Россия эту версию опровергала.
«Мы знали о заинтересованности российских спецслужб в этом расследовании и приняли соответствующие меры», — подчеркнула Бейлевелд, добавив, что Амстердам остается «очень бдительным по этому поводу».
Глава голландской службы военной разведки (MIVD) Онно Эйхельсхайм, в свою очередь, сообщил на пресс-конференции, что в течение сегодняшнего дня против нескольких российских разведчиков выступят с обвинением США. Эйхельсхайм также заявил, что российские спецслужбы ведут активную деятельность в Нидерландах.
РБК запросил комментарий у официального представителя МИД России Марии Захаровой. РБК направил запрос в главное управление по вопросам миграции МВД России.
В середине сентября газеты NRC Handelsblad и Tages-Anzeiger со ссылкой на неназванные источники сообщили, что весной 2018 года прокуратура Нидерландов задержала двух агентов — предположительно россиян. СМИ утверждали, что мужчины пытались получить информацию о работе лаборатории Швейцарского института защиты от ядерных, биологических и химических угроз, где работают эксперты по химическому, биологическому и ядерному оружию.
Позже те же газеты сообщили, что тех же двоих россиян подозревают также в причастности к кибератаке против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Луизиане. Об этом со ссылкой на данные прокуратуры Берна сообщают нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger.
В российском посольстве заявляли в ответ на это о «безосновательных и бездоказательных выпадах» в адрес России.