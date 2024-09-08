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Военная операция на Украине ,  
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Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины дрона

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Военная операция на Украине
В ночь на 8 сентября беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии, в МИДе предупредили Москву о рисках «безответственной эскалации». Минобороны России подчеркивает, что атакам подвергаются военные цели на Украине
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Утром 8 сентября дрон нарушил воздушное пространство Румынии и затем покинул его, направляясь в сторону Украины, сообщили в пресс-службе румынского Минобороны.

По данным ведомства, уведомление о принятии мер по оповещению жителей городов Тулча и Констанца было направлено в Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям. «Начиная с 2:25 ночи (совпадает с московским временем. — РБК) два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за воздушной обстановкой», — говорится в сообщении.

С помощью радиолокационной системы наблюдения был отслежен путь дрона, «который вошел в воздушное пространство Румынии и покинул территорию страны в сторону Украины». F-16 вернулись на базу около 4:08, отметили в ведомстве. «На основании имеющихся данных отмечена вероятность существования зоны поражения на территории страны, в ненаселенной местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны начиная с сегодняшнего утра с помощью воздушных средств и наземных групп проводят расследование в этом районе», — заключили в Минобороны.

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В румынском МИДе осудили нарушение воздушного пространства беспилотником и призвали Москву воздержаться от повторных действий, которые могут привести к «безответственной эскалации» в регионе. Ведомство также указало на необходимость соблюдения международного права и сообщило, что союзники Румынии по НАТО были проинформированы об инциденте.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В июле румынские власти сообщили об обнаружении обломков «беспилотника российского производства типа «Герань» в деревне Плауру, расположенной на берегу Дуная напротив украинского Измаила. В сентябре 2023 года подобные инциденты происходили трижды, МИД Румынии два раза вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства.

Минобороны России подчеркивает, что атакам, в том числе беспилотников, подвергаются военные цели и связанная с ними инфраструктура на Украине.

Прошлые сообщения западных стран об обнаружении беспилотников на их территориях министерство не комментировало.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
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Россия Украина Румыния Минобороны дрон Военная операция на Украине
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