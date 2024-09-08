Президент Латвии заявил о падении российского дрона на востоке республики

В Латвии заявили о падении «российского военного дрона»

В районе латвийского города Резекне упал «российский военный дрон», сообщило Минобороны республики. Президент призвал союзников к выработке коллективного подхода к подобным случаям

Эдгар Ринкевич (Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press)

На востоке Латвии упал «российский военный дрон», сообщил президент республики Эдгар Ринкевич на своей странице в X (ранее Twitter).

«Ведется расследование. Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет, мы должны выработать коллективный подход к ним», — написал он в Х.

Как уточнило Минобороны Латвии, беспилотник упал 7 сентября в районе города Резекне. Ведомство заявило, что, по предварительным данным, российский дрон попал на территорию страны из воздушного пространства Белоруссии.

«Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжить начатую нами работу по укреплению восточной границы Латвии, включая развитие возможностей противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые позволят нам ограничить использование беспилотных летательных аппаратов различного назначения», — заявил министр обороны республики Андрис Спрудс.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В июле осколки дрона «российского производства» были обнаружены в Румынии. В результате инцидента никто не пострадал. Президент Клаус Йоханнис назвал подобные случаи «реальной проблемой», но отказался считать этот случай целенаправленной атакой.

Минобороны России отчитывалось о нанесении ударов, в том числе беспилотниками, по военным целям и связанной с ними инфраструктуре на Украине.

Прошлые сообщения западных стран об обнаружении беспилотников на их территориях министерство не комментировало.