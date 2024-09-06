Германия поставит Украине еще двенадцать САУ Panzerhaubitze 2000

Panzerhaubitze 2000 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, сообщает Web.de.

PzH 2000 — это немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), которая предназначена для уничтожения различных точечных и площадных целей, в первую очередь огневых средств, танков и другой бронированной техники, укреплений, а также живой силы противника.

По данным издания, стоимость установок составляет €150 млн (около $166,7 млн). Кроме того, в конце 2024 года ФРГ также отправит на Украину шесть современных артиллерийских орудий с дальностью стрельбы более 30 км и еще шесть — в следующем году.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о поражении Panzerhaubize 2000. Так, в январе 2023 года были уничтожены две установки на купянском направлении. 2 мая ведомство сообщило, что ВСУ потеряли установку PzH 2000 в ходе боев в ДНР.

Ранее, 4 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поставку Украине 17 систем ПВО: восемь IRIS-T SLM и девять — IRIS-T SLS, сообщал телеканал NTV.

Две из 17 обещанных ПВО доставят к концу 2024 года, а остальные — в 2025 году. Как отметил тогда телеканал, это стало возможным благодаря немецкому производителю Diehl Defence, который значительно увеличил свое производство.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. В Москве не раз заявляли, что для начала мирных переговоров с Украиной Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружение.