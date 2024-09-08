«Страна» опубликовала список погибших при ударе по училищу в Полтаве
Полтавский горсовет назвал имена преподавателей военного училища связи в Полтаве, погибших в результате российского удара 3 сентября, пишет «Страна.ua».
Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил 4 сентября, что при ударе погибли 49 человек, 219 были ранены. В МЧС 5 сентября уточнили, что 55 человек погибли, 328 пострадали.
Среди погибших:
- подполковник Андрей Назаренко 1971 года рождения, работавший старшим преподавателем;
- подполковник Сергей Дюдюк (1973 г.) — помощник начальника;
- майор Сергей Андрущук (1969 г.), служивший старшим инженером технической части;
- инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук (1993 г.);
- Дмитрий Рычагов (1991 г.), работавший водителем;
- Владимир Куликов (1972 г.).
Удар по учебно-тренировочному центру в Полтаве был нанесен утром 3 сентября. Минобороны России заявило, что российские военные ударили по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Там заявили, что цели удара были достигнуты. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело.
Училище связи в Полтаве обучало военнослужащих ВСУ со всей Украины, в том числе с фронта, писала газета Bild со ссылкой на источники.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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