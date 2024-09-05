Bild узнала, кого тренировали в попавшем под удар училище в Полтаве

Удар по училищу связи в Полтаве был нанесен утром 3 сентября. По последним данным МЧС Украины, погибли 54 человека, еще около 300 получили ранения. Bild пишет, что там обучались военные со всей Украины, в том числе с линии фронта

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Военное училище связи в Полтаве, об ударе по которому накануне отчиталось российское Минобороны, обучало военных ВСУ со всей Украины, в том числе с фронта. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Сам удар по учебному центру газета охарактеризовала как «одну из самых разрушительных атак русских с начала войны». По последним данным МЧС Украины, в результате погибли не менее 54 человек, еще почти 300 получили ранения. Под завалами могут оставаться как минимум пять человек.

Как отмечает Bild, после удара украинские власти сообщали, что помимо училища пострадала и больница, однако находящиеся на месте журналисты газеты «не смогли проверить эти сообщения».

Один из опрошенных изданием военнослужащих, находящихся в учебном центре в момент прилета, рассказал, что две ракеты одна за другой попали в одно и то же место на входе в училище. По его словам, когда прозвучала воздушная тревога, многие солдаты хотели укрыться там. «В этом регионе не хватает ПВО. Логично, что защита будет лучше, если будет больше систем ПВО», — посетовал он.

Удар по учебно-тренировочному центру в Полтаве был нанесен утром 3 сентября. Как уточняли в российском Минобороны, удар нанесли по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты.

Директор учебного центра Игорь Мацюк в разговоре с The New York Times (NYT) отмечал, что так много военных в результате удара погибли из-за того, что у них было «слишком мало времени между ракетными ударами, чтобы добраться до бомбоубежища». «Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — указывал он.

Вместе с тем Мацюк опроверг данные о том, что ракетный удар был нанесен в момент построения военнослужащих. Об этом, в частности, ранее заявляла зампредседателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Марьяна Безуглая. По ее словам, под удар попали бойцы 128-й бригады ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.