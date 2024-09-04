Минобороны назвало цели ударов по Полтаве и Львову

В Полтаве целью стал объект, где готовили специалистов для ВСУ, во Львове — предприятия ОПК Украины, заявили в российском военном ведомстве

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска 3 сентября нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов, сообщило Министерство обороны.

В сводке о военной операции на Украине также говорится, что утром 4 сентября военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. На этих предприятиях производили и ремонтировали компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск.

Министерство обороны России заявило, что цели удара были достигнуты.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что две баллистические ракеты попали в Институт телекоммуникаций и больницу в Полтаве. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в своем телеграм-канале, что под удар попали бойцы 128-й бригады ВСУ во время построения.

На утро 4 сентября погибли 53 человека, пострадали 298. Данные привела «Украинская правда» со ссылкой на ГСЧС.

О взрывах во Львове украинская сторона сообщала в ночь на 4 сентября и следующим утром. Взрывы прогремели в районе главного железнодорожного вокзала, пострадали до 25 человек, еще три человека погибли, сообщил глава военной областной администрации Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что обломки ракеты упали, в частности, на территории международного аэропорта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.