Директор центра рассказал, почему в Полтаве погибло много военных

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После удара по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, о котором ранее сегодня отчиталось российское Минобороны, погибло много военнослужащих ВСУ. Об этом The New York Times (NYT) рассказал директор учебного центра Игорь Мацюк.

По его словам, у солдат и курсантов было слишком мало времени между ракетными ударами, чтобы добраться до бомбоубежища. «Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — сказал он.

Вместе с тем Мацюк опроверг данные о том, что ракетный удар был нанесен в момент построения военнослужащих. Об этом, в частности, ранее заявляла зампредседателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Марьяна Безуглая. По ее словам, под удар попали бойцы 128-й бригады ВСУ.

Как уточнил один из источников NYT, учебный центр использовался обучения курсантов работе с радиоэлектронным оборудованием, используемым в военных целях.

Удар по учебно-тренировочному центру в Полтаве был нанесен утром 3 сентября. По данным МЧС Украины, погибли 53 человека, еще 298 получили ранения. Под завалами могут находиться еще пять человек, уточнили в экстренной службе.

В Минобороны России ранее сегодня отчитались, что 3 сентября удар был нанесен по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты.

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