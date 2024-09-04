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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ признали гибель своих военных при ударе по институту в Полтаве

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Военная операция на Украине

При ударе по военному институту связи в Полтаве погибли десятки и пострадали сотни украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины в телеграм-канале.

«Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших собратьев, военнослужащих», — говорится в сообщении.

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Фото:pviz.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что две баллистические ракеты попали в Институт телекоммуникаций и больницу в Полтаве. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, Общественной палаты Владимира Рогова, речь идет о бывшем Полтавском высшем военном командном училище связи, где обучали военнослужащих ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ.

В результате удара погибли 49 человек, 219 были ранены, рассказал позже спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре.

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