В результате удара Израиля по сектору Газа был убит полковник ХАМАС

Удар был нанесен по лагерю Джабалия на севере Газы, в результате погиб замначальника гражданской обороны ХАМАС Мохаммед Мурси и члены его семьи

Фото: Mahmoud Zaki / XinHua / Global Look Press

В результате удара Израиля по сектору Газа погибли полковник Мохаммед Мурси, замначальника гражданской обороны ХАМАС в северной части сектора, и члены его семьи, сообщает Wattan.

Удар был нанесен по лагерю Джабалия на севере Газы. Под бомбардировку попал дом Мурси.

Wattan сообщает о гибели четырех человек, Khbrpress передает, что погибших пятеро.

The Times of Israel со ссылкой на связанные с палестинской группировкой СМИ пишет, что в результате израильского авиаудара был убит замглавы внутренней безопасности ХАМАС Мурси.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сообщала об ударе.

В августе ЦАХАЛ заявила об уничтожении двух высокопоставленных членов ХАМАС при ударе по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Оба фигурировали в расследовании теракта в районе Иорданской долины на Западном берегу.

В июле в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Его считали одним из ответственных за нападение на Израиль 7 октября. Иран обещал «суровое наказание» Израилю за гибель Хании. Тель-Авив не подтверждал причастность к его убийству.

Перед этим в Бейруте был убит один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр. В августе «Хезболла» выпустила по территории Израиля несколько сотен ракет в ответ на гибель командира. Израиль заявил об отражении атаки.