 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В результате удара Израиля по сектору Газа был убит полковник ХАМАС

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Удар был нанесен по лагерю Джабалия на севере Газы, в результате погиб замначальника гражданской обороны ХАМАС Мохаммед Мурси и члены его семьи
Фото: Mahmoud Zaki / XinHua / Global Look Press
Фото: Mahmoud Zaki / XinHua / Global Look Press

В результате удара Израиля по сектору Газа погибли полковник Мохаммед Мурси, замначальника гражданской обороны ХАМАС в северной части сектора, и члены его семьи, сообщает Wattan.

Удар был нанесен по лагерю Джабалия на севере Газы. Под бомбардировку попал дом Мурси.

Wattan сообщает о гибели четырех человек, Khbrpress передает, что погибших пятеро.

The Times of Israel со ссылкой на связанные с палестинской группировкой СМИ пишет, что в результате израильского авиаудара был убит замглавы внутренней безопасности ХАМАС Мурси.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сообщала об ударе.

NYT рассказала об охоте Израиля и США на нового лидера ХАМАС
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

В августе ЦАХАЛ заявила об уничтожении двух высокопоставленных членов ХАМАС при ударе по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Оба фигурировали в расследовании теракта в районе Иорданской долины на Западном берегу.

В июле в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Его считали одним из ответственных за нападение на Израиль 7 октября. Иран обещал «суровое наказание» Израилю за гибель Хании. Тель-Авив не подтверждал причастность к его убийству.

Перед этим в Бейруте был убит один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр. В августе «Хезболла» выпустила по территории Израиля несколько сотен ракет в ответ на гибель командира. Израиль заявил об отражении атаки.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
ХАМАС Израиль полковник сектор Газа
Материалы по теме
В Израиле заявили о «чувстве беспомощности» США перед ХАМАС
Политика
ХАМАС выложил видео с «последним посланием» убитого в Газе россиянина
Политика
Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
В результате удара Израиля по сектору Газа был убит полковник ХАМАСПолитика, 11:07
Чемпион Игр-2024 из Египта заявил, что ему не хватает россиян на турнирахСпорт, 11:02
Как получить пенсионное удостоверение: образец и процедура оформленияИнвестиции, 11:00
СК назвал число пострадавших от массового отравления в ПетербургеОбщество, 10:57
По всей Белгородской области вновь объявили ракетную опасностьПолитика, 10:55
В Киеве прогремел взрыв «неизвестного происхождения»Политика, 10:52
Имущество генерала Попова осталось в его собственности до приговора судаПолитика, 10:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российские военные разработали противоосколочный плащПолитика, 10:07
СК не исключил объявление Моргенштерна в розыскПолитика, 10:04
Москвичи почти в 1,5 раза больше денег стали инвестировать в 2024 годуИнвестиции, 10:00
Один из фигурантов дела о хищении земель Минобороны получил срокПолитика, 09:50
В Полтаве ночью прогремел взрывПолитика, 09:37
Трамп отверг выводы Минюста о российском вмешательстве в выборы СШАПолитика, 09:17
Уникальный момент: как инвестировать при высокой ключевой ставкеИнвестиции, 09:00