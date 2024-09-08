В результате удара Израиля по сектору Газа был убит полковник ХАМАС
В результате удара Израиля по сектору Газа погибли полковник Мохаммед Мурси, замначальника гражданской обороны ХАМАС в северной части сектора, и члены его семьи, сообщает Wattan.
Удар был нанесен по лагерю Джабалия на севере Газы. Под бомбардировку попал дом Мурси.
Wattan сообщает о гибели четырех человек, Khbrpress передает, что погибших пятеро.
The Times of Israel со ссылкой на связанные с палестинской группировкой СМИ пишет, что в результате израильского авиаудара был убит замглавы внутренней безопасности ХАМАС Мурси.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сообщала об ударе.
В августе ЦАХАЛ заявила об уничтожении двух высокопоставленных членов ХАМАС при ударе по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Оба фигурировали в расследовании теракта в районе Иорданской долины на Западном берегу.
В июле в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Его считали одним из ответственных за нападение на Израиль 7 октября. Иран обещал «суровое наказание» Израилю за гибель Хании. Тель-Авив не подтверждал причастность к его убийству.
Перед этим в Бейруте был убит один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр. В августе «Хезболла» выпустила по территории Израиля несколько сотен ракет в ответ на гибель командира. Израиль заявил об отражении атаки.
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