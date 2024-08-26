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Война Израиля с ХАМАС ,  
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NYT рассказала об охоте Израиля и США на нового лидера ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Яхья Синвар давно считается фактическим лидером ХАМАС, хотя только в августе возглавил политбюро группировки вместо убитого Хании. После 7 октября Израиль одобрил список боевиков, которых назвал своей целью, туда вошел и Синвар
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США и Израиль в последние годы вложили огромные усилия в попытки найти и ликвидировать нового главу политического бюро ХАМАС Яхью Синвара, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников из обеих стран.

Синвару 61 год. В 1980-е годы его завербовал основатель ХАМАС шейх Ахмед Ясин, после чего его влияние в группировке неуклонно росло, пишет NYT.  Он провел несколько лет в израильских тюрьмах, где выучил иврит, и был освобожден в октябре 2011 года вместе с более чем 1 тыс. палестинских заключенных в рамках обмена на попавшего в плен израильского солдата Гилада Шалита.

NYT отмечает, что Синвар давно считается фактическим лидером ХАМАС, хотя должность главы политбюро занял только в августе, после того как прежний руководитель Исмаил Хания погиб в Тегеране при попадании снаряда в резиденцию, где он остановился. По данным газеты, через несколько недель после нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года в стране создали специальный комитет, куда вошли высокопоставленные израильские разведчики и военные чиновники. Он одобрил список командиров и политических деятелей ХАМАС, которых нужно ликвидировать, туда вошли Хания и Синвар.

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Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Военная разведка Израиля и Общая служба безопасности (Шин-Бет) создали специальную ячейку, у которой была единственная цель — найти Синвара. ЦРУ также сформировало оперативную группу, а Пентагон направил в Израиль войска специального назначения для консультирования военных. Соединенные Штаты, которые считают ХАМАС террористической организацией, и Израиль наладили канал для обмена информацией о местонахождении Синвара и других лидеров ХАМАС, а также заложников. «Мы приложили значительные усилия и ресурсы, чтобы помочь охоте израильтян на высшее руководство [ХАМАС], особенно на Синвара», — сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В Израиле поддержку Вашингтона считают «бесценной».

Разведка считает, что в первые недели войны Синвар вместе с семьей жил в туннелях под Газой и время от времени общался по телефону с представителями ХАМАС в Дохе. Американские и израильские спецслужбы смогли прослушать некоторые разговоры, но не определить его местонахождение. Позднее Синвар переехал в город Хан-Юнис на юге сектора, откуда иногда ездил в Рафах. В январе 2024-го Израиль нанес авиаудары по целям в Хан-Юнисе, но лидера ХАМАС уже там не было — как пишет NYT, он «в спешке покинул бункер, оставив после себя стопки израильских шекелей».

По словам собеседников, Синвар несколько месяцев назад отказался от электронных средств коммуникации, а связь с членами группировки поддерживает через сеть курьеров. Похожим образом в прошлом действовали не только руководители ХАМАС, но и основатель «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усама бен Ладен. В отличие от бен Ладена в последние годы, Синвар активно руководит действиями ХАМАС. Со слов участников переговоров о прекращении огня, которые идут в Катаре, представителям группировки нужно узнать мнение Синвара, прежде чем принять решение.

Убийство Синвара или его взятие в плен, по мнению чиновников в США, дало бы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возможность заявить о значительной военной победе и подготовить его к прекращению боевых действий. Но как это скажется на переговорах об освобождении заложников, пока не ясно — есть вероятность, что преемники Синвара не захотят заключать сделку с Израилем.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ХАМАС Яхья Синвар Израиль сектор Газа США
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