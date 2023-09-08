В Армении освободили обозревателя Sputnik и блогера после протеста Москвы

Пророссийского блогера Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Геворкяна освободили из-под стражи. В СК Армении сочли, что они не знали о содержимом пакета в машине журналиста, где обнаружили оружие

Здание СК Армении в Ереване (Фото: investigative.am)

Обозреватель «Sputnik Армения» Ашот Геворкян и пророссийский блогер Микаэл Бадалян, задержанные по делу о незаконном обороте оружие, освобождены из-под стражи, сообщает Следственный комитет Армении.

«Задержанные А.Г. (Ашот Геворкян), М.Б. (Микаэл Бадалян) и Н.К. решением следственного органа освобождены из-под стражи», — говорится в публикации ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По версии следствия, один из задержанных положил пакет с оружием в багажник машины Геворкяна, не сообщив тому о содержимом. В машине таже были Бадалян и второй фигурант дела.

Оставшимся четырем задержанным предъявили обвинения в незаконном обороте оружия. В ходе обысков были изъяты автоматы Калашникова, пистолеты, боевые патроны, гранаты и детонаторы для них, штык-ножи.

Геворкяна и Бадаляна задержали накануне в городе Горис Сюникской области республики. «Sputnik Армения» сообщило, что Геворкян отправился в Сюник «для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта «Мы» о жизни в приграничных районах».

Российский МИД и медиагруппа «Россия сегодня», в которую входит «Sputnik Армения», назвали их задержание провокацией. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что это может быть связано с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.

Ранее сегодня в МИД России вызвали посла Армении Вагаршака Арутюняна, ему выразили «жесткое представление» на фоне «недружественных» действий Еревана и передали ноту протеста. Среди «недружественных» шагов Армении отмечались проведение на территории страны военных учений совместно с США, запуск процедуры ратификации Римского статута и поездка в Киев жены армянского премьер-министра Aнны Акопян с передачей гуманитарной помощи.

«Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М.Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» А.Геворкяна», — добавили в МИДе России.