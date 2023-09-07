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СК Армении назвал причину задержания блогера и обозревателя Sputnik

Обозревателя Sputnik Геворкяна задержали в Армении по делу об обороте оружия
Мика Бадалян
Мика Бадалян (Фото: mikayelbad / Telegram)

Пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна задержали в Горисе по делу о незаконном обороте оружия, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря СК страны Гора Абрамяна.

Всего по уголовному делу по статье «Незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов» (п. 2 ст. 335 УК Армении) задержали семь человек, включая Бадаляна и Геворкяна.

7 сентября «Sputnik Армения» сообщило об их задержании в Горисе. «Наш коллега Ашот Геворкян отправился в Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта «Мы» о жизни в приграничных районах», — сообщило агентство.

О пропаже Бадаляна до этого сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что их задержание может быть провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. «Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран», — написала она в своем телеграм-канале.

Теги
Армения Следственный комитет задержания оружие
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