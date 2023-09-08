По делу обозревателя «Sputnik Армения» изъяли автоматы и гранаты

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В ходе следственных действий в рамках дела пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна следователи обнаружили автоматы Калашникова, боевые патроны, пистолеты и гранаты. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

«В ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автоматы АК, боевые патроны, гранаты, детонаторы гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военного имущества, кусты конопли», — говорится в сообщении СК.

Имена блогера и журналиста не называются, но речь идет, в частности, о двоих подозреваемых, которых арестовали «в момент незаконной реализации огнестрельного оружия и боеприпасов». Об этом 7 сентября сообщило издание «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря СК страны Гора Абрамяна. Всего по уголовному делу по статье о незаконном обороте оружия задержали семь человек, включая Бадаляна и Геворкяна.

Адвокат Геворкяна Лиана Григорян назвала его задержание недоразумением. «Найденное в машине оружие не принадлежит ни Геворкяну, ни Бадаляну», — сказала она в разговоре с «РИА Новости». По словам адвоката, обвинение обозревателю Sputnik пока не предъявили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на российско-армянском медиафоруме, назвала задержание Бадаляна и Геворкяна провокацией, которая не удалась. «Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов», — отметила она. По словам Захаровой, российская сторона обеспокоена растущим числом медиаструктур в Армении, которые нацелены на «дискредитацию нашей страны и наших отношений».