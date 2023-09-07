«Россия сегодня» назвала провокацией задержание обозревателя в Армении

Мика Бадалян (Фото: mikayelbad / Telegram)

Медиагруппа «Россия сегодня» сочло задержание обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна провокацией, нацеленной на подрыв дружбы России и Армении, передает «РИА Новости».

В медиагруппе добавили, что рассчитывают на объективность следствия по этому делу.

7 сентября пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна задержали в Горисе по делу о незаконном обороте оружия, сообщали в СК Армении.

Всего по уголовному делу по статье о незаконном обороте оружия задержали семь человек, включая Бадаляна и Геворкяна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что их задержание может быть провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.