branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 16:39
Пентагон объявил о военной помощи Украине на $600 млн Политика, 22:47
В Аэрофлоте опровергли, что пассажиры застряли в аэропорту Хургады Общество, 22:23
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 22:15
Московское «Динамо» проиграло «Металлургу» в матче с восемью шайбами Спорт, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:57
«Россия сегодня» назвала провокацией задержание обозревателя в Армении Политика, 21:55
Федор Емельяненко появится в игре UFC 5 Спорт, 21:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Чем кибериммунитет отличается от цифровой защиты и каким компаниям нужен РБК и Kaspersky, 21:45
Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске Политика, 21:37
Медведев назвал Маска «последним адекватным умом в Северной Америке» Политика, 21:32
Как выглядят новые станции московского метро. Фоторепортаж Общество, 21:30 
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 21:09
Кадыров рассказал о повышении 19 лет возглавлявшего МВД Чечни генерала Политика, 21:08
Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта Спорт, 21:08
Политика ,  
0 

«Россия сегодня» назвала провокацией задержание обозревателя в Армении

«Россия сегодня» потребовала остановить провокации после задержания Геворкяна
Мика Бадалян
Мика Бадалян (Фото: mikayelbad / Telegram)

Медиагруппа «Россия сегодня» сочло задержание обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна провокацией, нацеленной на подрыв дружбы России и Армении, передает «РИА Новости».

В медиагруппе добавили, что рассчитывают на объективность следствия по этому делу.

7 сентября пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна задержали в Горисе по делу о незаконном обороте оружия, сообщали в СК Армении. 

Всего по уголовному делу по статье о незаконном обороте оружия задержали семь человек, включая Бадаляна и Геворкяна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что их задержание может быть провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.

Теги
Армения Sputnik «Россия сегодня»
Материалы по теме
Замглавы МИДа назвал «большими фантазиями» вступление Армении в НАТО
Политика
Россия запросила у Армении разъяснения о ратификации Римского статута
Политика
Главу общества российско-армянской дружбы не пустили в Армению
Политика