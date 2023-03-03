Отца девочки с антивоенным рисунком отправили под домашний арест

Алексей Москалев (Фото: из личного архива)

Суд в Тульской области отправил под домашний арест жителя города Ефремов Алексея Москалева по уголовному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), сообщил РБК его адвокат Владимир Билиенко. Дело завели в декабре. Мужчину задержали 1 марта, а его дочь Марию, которую он воспитывает в одиночку, органы опеки направили в социальный центр. Домашний арест позволит забрать девочку-шестиклассницу обратно домой. В прошлом году семья Москалевых оказалась в центре скандала из-за антивоенного рисунка на уроке ИЗО, где были изображены ракеты и флаги России и Украины.

Ефремовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Ефремов, говорится в сообщении тульского СК. Он обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).

«Следствием установлено, что в 2022 году постановлением межрайонного суда мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности в связи с публичными высказываниями, направленными против использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, продолжил высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей. Вскоре обвиняемый покинул свое место жительства, по повестке следователя не являлся и скрылся от органов следствия, снимая квартиру в другом городе. В настоящее время мужчина задержан, в связи с чем следователи СК вышли с ходатайством перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — указали в Следственном комитете.

В сообщении объединенной пресс-службы тульских судов говорится, что жителя Ефремова (имя не называется) отправили под домашний арест до конца апреля. Там же упоминается, что фигуранта дела еще 25 апреля прошлого года оштрафовали за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. По этой статье Москалеву в прошлом году назначили штраф в размере 32 тыс. руб., следует из постановления Ефремовского межрайонного суда от 25 апреля 2022 года.

Билиенко сообщил РБК, что Москалев не возражал против домашнего ареста, назвав меру пресечения «не худшим вариантом» с учетом, что «он скрывался от следствия». «Главное, что он будет дома и со своей дочерью, за которую так переживал», — добавил он.

Москалева задержали утром 1 марта, говорила РБК муниципальный депутат из Ефремова Ольга Подольская. Она тоже сообщила, что мужчина до этого скрывался. Мать девочки, по словам Подольской, не хотела брать дочь к себе, поскольку «она живет с другой семьей, и это было бы неудобно».

В министерстве труда и социальной защиты Тульской области РБК сообщали, что Мария находится в социально-реабилитационном центре в Ефремове, обеспечена «всем необходимым», и с ней работают педагоги и психологи для «подготовки к возвращению к нормальной учебной деятельности», — указали в ведомстве, добавив, что ищут ее мать, которая живет отдельно.