Отца девочки с антивоенным рисунком отправили под домашний арест

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 02 мар, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 02 мар, 16:26
Cкидки не доехали до дилеров. Сколько на самом деле стоят авто из Китая Авто, 09:00
Премьер Южной Кореи заявил об отсутствии решения о поставках оружия Киеву Политика, 08:56
В Омске загорелся ресторан «Фан-Фан» Общество, 08:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:44
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 08:42
В Польше составили руководство, как не быть «завербованными» Москвой Политика, 08:40
Массовая миграция русских в Америке. Главные российские обмены в НХЛ Спорт, 08:34
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Вы не подходите нам по возрасту: по каким причинам отказывают в работе Pro, 08:33
Ракова рассказала о создании в Москве Содружества школьных театров Город, 08:30
Нет демократии, нет хайтек: чем судебная реформа грозит экономике Израиля Pro, 08:27
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 08:19
Эксперты объяснили минимум безработицы в России при сокращении экономики Экономика, 08:00
«Коммерсантъ» узнал о планах «Уралхима» заменить аммиакопровод в Одессу Бизнес, 07:46
Отца девочки с антивоенным рисунком отправили под домашний арест Общество, 07:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Отца девочки с антивоенным рисунком отправили под домашний арест

Алексей Москалев
Алексей Москалев (Фото: из личного архива)

Суд в Тульской области отправил под домашний арест жителя города Ефремов Алексея Москалева по уголовному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), сообщил РБК его адвокат Владимир Билиенко. Дело завели в декабре. Мужчину задержали 1 марта, а его дочь Марию, которую он воспитывает в одиночку, органы опеки направили в социальный центр. Домашний арест позволит забрать девочку-шестиклассницу обратно домой. В прошлом году семья Москалевых оказалась в центре скандала из-за антивоенного рисунка на уроке ИЗО, где были изображены ракеты и флаги России и Украины.

Ефремовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Ефремов, говорится в сообщении тульского СК. Он обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).

«Следствием установлено, что в 2022 году постановлением межрайонного суда мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности в связи с публичными высказываниями, направленными против использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, продолжил высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей. Вскоре обвиняемый покинул свое место жительства, по повестке следователя не являлся и скрылся от органов следствия, снимая квартиру в другом городе. В настоящее время мужчина задержан, в связи с чем следователи СК вышли с ходатайством перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — указали в Следственном комитете.

В сообщении объединенной пресс-службы тульских судов говорится, что жителя Ефремова (имя не называется) отправили под домашний арест до конца апреля. Там же упоминается, что фигуранта дела еще 25 апреля прошлого года оштрафовали за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. По этой статье Москалеву в прошлом году назначили штраф в размере 32 тыс. руб., следует из постановления Ефремовского межрайонного суда от 25 апреля 2022 года.

Билиенко сообщил РБК, что Москалев не возражал против домашнего ареста, назвав меру пресечения «не худшим вариантом» с учетом, что «он скрывался от следствия». «Главное, что он будет дома и со своей дочерью, за которую так переживал», — добавил он.

Москалева задержали утром 1 марта, говорила РБК муниципальный депутат из Ефремова Ольга Подольская. Она тоже сообщила, что мужчина до этого скрывался. Мать девочки, по словам Подольской, не хотела брать дочь к себе, поскольку «она живет с другой семьей, и это было бы неудобно».

Читайте на РБК Pro
Доначисли налоги по формальным признакам. Как отменить решение
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели

В министерстве труда и социальной защиты Тульской области РБК сообщали, что Мария находится в социально-реабилитационном центре в Ефремове, обеспечена «всем необходимым», и с ней работают педагоги и психологи для «подготовки к возвращению к нормальной учебной деятельности», — указали в ведомстве, добавив, что ищут ее мать, которая живет отдельно.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Анастасия Серова Анастасия Серова, Любовь Порываева Любовь Порываева
дискредитация армии уголовное дело домашний арест Тульская область
Материалы по теме
Дискредитацию бойцов ЧВК впишут в две статьи УК
Политика
Прокурор запросил девять лет для блогера Белоцерковской по делу о фейках
Политика
Бастрыкин назвал число уголовных дел из-за дискредитации армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter