В Брянске начался пожар после попытки атаки дрона на промышленный объект

Обломки дрона упали на административное здание, работают пожарные, отметил губернатор Богомаз. Всего в атаке на Брянск участвовали три дрона, уточнило Минобороны. Также повреждено остекление вокзала, пассажиры эвакуированы

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Украинские силы пытались атаковать с помощью дрона промышленный объект в Брянске, обломки упали на административное здание, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают, ликвидируют горение», — написал он в телеграм-канале. Никто не пострадал.

Телеграм-каналы SHOT и Baza сообщили, что после падения дрона возгорание произошло в административном здании завода «Кремний-ЭЛ», выпускающего полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы.

Губернатор также рассказал, что в результате падения еще одного беспилотника, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы, оказалось повреждено остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I (Брянск-Орловский). «В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил Богомаз.

Минобороны России уточнило, что Брянск пытались атаковать три беспилотника, «два из которых уничтожены в воздухе». Атака произошла около 17:30 мск.

До этого Богомаз написал о еще одном дроне, его сбили на подлете к Выгоничскому району. Никто не пострадал, разрушений также не было.

Накануне над городом также сбили беспилотнике, один из них упал в районе вокзала. В зале ожидания было повреждено витражное остекление. Кроме того, 7 сентября был атакован промышленный объект, Mash писал, что это также был завод «Кремний-ЭЛ».

В начале недели Богомаз сообщал о попытке атаковать дронами Клинцовскую ТЭС.