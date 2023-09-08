branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 17:21
Зеленский рассказал, что Россия останавливает наступление Украины Политика, 18:35
Риелторы подсчитали, где в Подмосковье сильнее всего подорожала земля Недвижимость, 18:25
МИД России выразил протест из-за «недружественных шагов» Армении Политика, 18:25
Тренды урбанистики, которые делают Москву привлекательнее Тренды, 18:21
Польша предъявила ультиматум Еврокомиссии по ввозу зерна с Украины Политика, 18:16
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 18:15
Выборы-2023. Главное Политика, 18:11
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Молодежная сборная России вырвала ничью в концовке матча с Узбекистаном Спорт, 18:06
Суд в России признал эмодзи эквивалентом подписи под документом Экономика, 18:05
Подоляк счел папу римского «пророссийским» Политика, 18:03
В Брянске начался пожар после попытки атаки дрона на промышленный объект Политика, 17:54
В Египте из-за отмены рейсов Red Sea Airlines застряли 187 туристов Общество, 17:54
Топ событий на СПБ Бирже: обвал Apple, отмена торгов HKEX и цена IPO РБК Инвестиции, 17:52
Уход топ-менеджеров Binance и цифровой рубль. Главные события недели Крипто, 17:49
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянске начался пожар после попытки атаки дрона на промышленный объект

Александр Богомаз: ВСУ пытались атаковать дроном промышленный объект в Брянске
Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки дрона упали на административное здание, работают пожарные, отметил губернатор Богомаз. Всего в атаке на Брянск участвовали три дрона, уточнило Минобороны. Также повреждено остекление вокзала, пассажиры эвакуированы
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украинские силы пытались атаковать с помощью дрона промышленный объект в Брянске, обломки упали на административное здание, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают, ликвидируют горение», — написал он в телеграм-канале. Никто не пострадал.

Телеграм-каналы SHOT и Baza сообщили, что после падения дрона возгорание произошло в административном здании завода «Кремний-ЭЛ», выпускающего полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы.

Губернатор также рассказал, что в результате падения еще одного беспилотника, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы, оказалось повреждено остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I (Брянск-Орловский). «В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил Богомаз.

Минобороны России уточнило, что Брянск пытались атаковать три беспилотника, «два из которых уничтожены в воздухе». Атака произошла около 17:30 мск.

До этого Богомаз написал о еще одном дроне, его сбили на подлете к Выгоничскому району. Никто не пострадал, разрушений также не было.

Накануне над городом также сбили беспилотнике, один из них упал в районе вокзала. В зале ожидания было повреждено витражное остекление. Кроме того, 7 сентября был атакован промышленный объект, Mash писал, что это также был завод «Кремний-ЭЛ».

Читайте на РБК Pro
Эффект от автоматизации маркетинга сошел на нет. Что делать
Мама ничего не хочет: как влияет депрессия родителей на ребенка
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи

В начале недели Богомаз сообщал о попытке атаковать дронами Клинцовскую ТЭС.

В Брянске начался пожар после попытки атаки дрона на промышленный объект
В Брянске начался пожар после попытки атаки дрона на промышленный объект

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова
Александр Богомаз Брянск Военная операция на Украине ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
Материалы по теме
ПВО сбила два дрона над избирательным участком в Херсонской области
Политика
Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске
Политика
В Волгоградской области перехватили дрон
Политика