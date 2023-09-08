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ЕС ввел санкции против силовиков и судей из Крыма

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз внес в санкционный список шесть россиян из числа сотрудников судов, прокуратуры и ФСБ в Крыму, пятеро из них были связаны с делом журналиста Владислава Есипенко, которого приговорили к шести годам тюрьмы по обвинению в работе на украинскую разведку. Список опубликован в официальном журнале ЕС.

Под ограничения попали:

  • заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная;
  • офицер ФСБ Денис Коровин;
  • судья Симферопольского районного суда Длявер Берберов;
  • следователь ФСБ Виталий Власов;
  • судья Верховного суда Крыма Виктор Крапко;
  • прокурор Анастасия Супряга.

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