ЕС ввел санкции против силовиков и судей из Крыма

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз внес в санкционный список шесть россиян из числа сотрудников судов, прокуратуры и ФСБ в Крыму, пятеро из них были связаны с делом журналиста Владислава Есипенко, которого приговорили к шести годам тюрьмы по обвинению в работе на украинскую разведку. Список опубликован в официальном журнале ЕС.

Под ограничения попали:

заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная;

офицер ФСБ Денис Коровин;

судья Симферопольского районного суда Длявер Берберов;

следователь ФСБ Виталий Власов;

судья Верховного суда Крыма Виктор Крапко;

прокурор Анастасия Супряга.

Материал дополняется