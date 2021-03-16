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ФСБ заявила о задержании в Крыму работавшего на Украину шпиона с бомбой

Мужчина фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей. В ФСБ утверждают, что у него было найдено самодельное взрывное устройство

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

В Крыму задержан гражданин России, работавший на украинскую разведку, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК. Он собирал информацию о различных объектах в регионе, у него найдено взрывное устройство.

Задержанный вел фото- и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.

«Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», — сообщили в ФСБ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержанный арестован на два месяца.

На кадрах видно, что мужчину задерживали при участии патруля ДПС. Его машину обыскали с собакой. Отдельно в видео показали найденные у него в машине нож и флажки Украины и ЕС.

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4 марта стало известно, что ФСБ заявила о задержании жителя Калининградской области, который, как заявили в спецслужбе, планировал теракт на объекте энергетики. У него обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкцию по его изготовлению, а также материалы «оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти». Преступление он планировал совершить «по мотивам ненависти к действующей власти», заявили в ФСБ.

Автор
Георгий Тадтаев
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