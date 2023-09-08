Госдеп пригрозил санкциями поддержавшим выборы в новых регионах России

Те люди, которые поддержат выборы в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе в качестве «международных наблюдателей», могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям, следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованного на сайте Госдепа.

Выборы в новых регионах России он назвал фиктивными, а их потенциальные результаты — «заранее сфабрикованными».

«Действия России демонстрируют ее вопиющее пренебрежение такими принципами Устава ООН, как уважение государственного суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе глобальной безопасности и стабильности», — заявил Блинкен, добавив, что США никогда не признают претензии России «на какую-либо часть суверенной территории Украины».

Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. ЦИК сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте России и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

Выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях также пройдут 10 сентября. В ЛНР и ДНР выберут депутатов народных советов, в Запорожской области — законодательного собрания, в Херсонской — областной думы.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Украина не признала их результатов, Киев считает занятые Россией регионы оккупированными.