HSBC приостановит обработку денежных переводов для России и Белоруссии

Одна из крупнейших финансовых групп в мире приостановит операции с Россией и Белоруссией с 27 октября, узнала Nikkei Asia. До сих пор банк продолжал обслуживать корпоративных клиентов в этих странах, несмотря на санкции

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Группа HSBC в октябре остановит денежные переводы в Россию и Белоруссию для своих корпоративных клиентов. Об этом со ссылкой на внутренние документы одной из «дочек» компании и представителя HSBC Банка сообщила Nikkei Asia.

О планах прекратить обслуживание корпоративных клиентов из России и Белоруссии изданию известно из уведомления, которое отправил своим корпоративным клиентам один из банков группы — Hang Seng Bank в Гонконге. В письме партнерам банка говорилось, что с 27 октября банк прекращает обрабатывать коммерческие платежи из-за «все более сложной ситуации с регулированием».

Также в документе говорится, что решение было принято, чтобы «минимизировать операционную деятельность с Россией и Белоруссией, даже если такая деятельность разрешена применимыми законами и правилами», отмечает Nikkei.

Сейчас корпоративные клиенты HSBC в Гонконге могут проводить финансовые операции с партнерами в России, несмотря на санкции Великобритании и Европейского Союза против Москвы.

В HSBC изданию подтвердили, что планируют ограничить коммерческие платежи в Россию и Белоруссию. «Хотя HSBC предпринял множество шагов для соблюдения нормативных требований регуляторов, на практике это становится все сложнее из-за действующих глобальных ограничений», — заявил Nikkei Asia представитель HSBC Банка.

В Hang Seng Bank и HSBC Group не ответили на запросы газеты о комментариях.

Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) — одна из крупнейших финансовых компаний мира со штаб-квартирой в Лондоне. Подразделения компании работают в 62 странах, обслуживая более 39 млн клиентов. Работает с физическими лицами, корпоративными инвесторами, правительствами разных стран и международными организациями.

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