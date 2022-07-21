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Финансы ,  
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Власти сообщили об отсутствии запроса на продажу HSBC в России Экспобанку

В правительственную подкомиссию не поступали обращения о продаже HSBC Экспобанку. Без ее разрешения закрыть сделку нельзя, а власти уже объявили, что больше не будут одобрять продажу «дочек» иностранных банков в России
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Профильная подкомиссия правительства не получала заявлений о выдаче разрешения на продажу российской «дочки» британского HSBC Экспобанку, сказал РБК представитель Минфина. Так он отреагировал на заявления о заключении соглашения между иностранным банком и российским.

21 июля Reuters со ссылкой на представителя HSBC сообщил, что стороны договорились о продаже 100% долей Эйч-Эс-Би-Си Банка Экспобанку незадолго до того, как российские власти объявили о планах больше не выдавать иностранцам разрешения на продажу дочерних банков в России.

HSBC продаст российский бизнес Экспобанку
Бизнес
Фото:Scott Barbour / Getty Images

«Сделки по продаже и покупке банков в РФ не могут осуществляться без одобрения регулятора и разрешения подкомиссии (в случае если стороной сделки выступают лица иностранных государств), даже если такие сделки структурируются через иностранные юридические лица», — напомнил представитель Минфина.

Об отсутствии ходатайства о сделке сообщил и ЦБ: «По закону любая сделка по приобретению свыше 10% любой кредитной организации требует согласования с Банком России. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в Банк России не поступали. Таким образом, возможность заключения такой сделки Банк России сейчас не изучает».

Представитель Экспобанка отказался от комментариев. Источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил, что обращения за разрешением на продажу не было и она уже вряд ли состоится.

Правительство запретит продажу «дочек» иностранных банков в России
Финансы
Алексей Моисеев

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Еще 15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями отныне не будет разрешать продажу дочерних банков иностранных кредитных организаций в России. Это решение — ответ на воспрепятствование работе российских кредитных организаций за рубежом.

«У наших банков под санкциями возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом. В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они (иностранные регуляторы. — РБК) устраняют право акционера управлять — реально правовой беспредел. Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать [обращения], будем отклонять», — говорил Моисеев.

Bloomberg узнал об интересе Экспобанка к российскому подразделению HSBC
Бизнес
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. После этого многие иностранные банки объявили о планах свернуть бизнес в России или продать активы в стране. О том, что HSBC ведет переговоры о продаже российского подразделения Экспобанку, в начале июля сообщило агентство Bloomberg. HSBC — один из крупнейших мировых кредиторов, с 2011 года он свернул розничный бизнес в России и сконцентрировался на обслуживании корпоративных клиентов. По данным banki.ru, на 1 февраля Эйч-Эс-Би-Си Банк занимал 67-е место в стране по объему активов (90,5 млрд руб.) и 80-е место по капиталу (11,1 млрд руб.). Экспобанк Игоря Кима — средний по размеру универсальный банк из топ-50 (на 1 февраля активы составляли 174,5 млрд руб., капитал — 23,4 млрд руб.), который неоднократно проводил сделки M&A на банковском рынке.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Экспобанк HSBC сделки M&A
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HSBC продаст российский бизнес Экспобанку
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Bloomberg узнал об интересе Экспобанка к российскому подразделению HSBC
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