FT узнала о давлении Пекина на элиту Гонконга из-за западных паспортов

Пекин потребовал от гонконгцев, которые баллотируются во Всекитайское собрание народных представителей, отказаться от паспортов других стран. Один из парламентариев с британским паспортом не смог переизбраться на новый срок

Вид на Гонконг (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Пекин оказывает давление на политическую элиту Гонконга, чтобы ее представители, которые претендуют на избрание в парламент КНР, отказались от своих западных паспортов, так власти КНР хотят «искоренить иностранное влияние», пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей, первая сессия которого открылась в минувшие выходные, избираются сроком на пять лет. В декабре туда назначили 36 представителей Гонконга, впервые после масштабных протестов в этом специальном административном районе КНР, в организации которых Пекин обвинил «иностранные силы» (демонстрации проходили против принятия закона об экстрадиции по запросам властей материкового Китая; впоследствии документ отозвали).

По словам собеседников FT, перед этим власти Китая потребовали от политиков и бизнесменов, желающих представлять Гонконг в высшем законодательном органе, отказаться от паспортов из других стран, в том числе Великобритании. Граждане Гонконга имеют китайские паспорта, но у многих жителей бывшей британской колонии есть право на получение британского национального зарубежного паспорта (British National Overseas, BNO); их владельцы могут получить британское ПМЖ и гражданство. У значительного числа гонконгцев также есть канадские, австралийские или американские документы.

Источники издания сообщили, что один из депутатов, который собирался баллотироваться на новый срок, не смог это сделать, потому что у него есть британский паспорт. По словам одного из собеседников FT, хотя Пекин ранее заявлял, что владельцы BNO могут быть членами Всекитайского собрания народных представителей, на самом деле заявление властей КНР «заключалось в том, что либо вы отказываетесь от документа, либо не баллотируетесь».

Как пишет FT, такое давление возникло после того, как Пекин решил реализовать принцип «Гонконгом управляют патриоты». Реформа избирательной системы Гонконга была инициирована весной 2021 года, в соответствии с ней до выборов в Законодательный совет разрешено допускать только пропекинских патриотов. Гонконгские власти ранее говорили, что реализация такой политики не означает, что в них не смогут участвовать представители оппозиции.

После протестов 2019 года более 160 тыс. гонконгцев подали заявки на получение британского гражданства, из них не менее 105 тыс. уже переехали в Соединенное Королевство. Эта тенденция разозлила Пекин, а бывший заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что «все наши китайские соотечественники в Гонконге являются гражданами Китая». Пекин также заявил, что не будет признавать британские паспорта, которые получают бывшие жители Гонконга.