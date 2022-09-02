Экс-член Совбеза Украины оценил потери украинской армии в сотни тысяч

Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что потери украинских сил в ходе военного конфликта уже могут исчисляться сотнями тысяч. Последние официальные данные об общих потерях Украины публиковались в апреле

Сергей Кривонос (Фото: president.gov.ua)

Бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос в интервью с интернет-изданием UMN заявил, что потери Украины с февраля достигают «сотен тысяч погибших».

«Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле, — это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших, — за что они погибли?» — цитирует его слова «Страна».

Кривонос — участник военных действий на востоке Украины. Должность замсекретаря СНБО он занимал с марта 2019 года по декабрь 2020-го. С этого поста его снял президент Украины Владимир Зеленский. После этого Кривонос неоднократно выступал с критикой решений Зеленского и нового командования Вооруженных сил Украины. В августе стало известно, что Государственное бюро расследований Украины ведет против него уголовное дело из-за приказов, отдававшихся им при организации обороны киевского аэропорта Жуляны в феврале—марте.

В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Незадолго до этого Зеленский утверждал, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат, еще около 500 получают ранения. В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации России Зеленский называл в середине апреля. Он сказал, что погибли 2,5–3 тыс. человек, еще 10 тыс. получили ранения. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 22 августа заявил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.

Российское Минобороны в апреле сообщило о 23 тыс. погибших военных «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников».

О потерях российской армии в министерстве последний раз сообщали 25 марта: по версии Минобороны, они составляют 1351 погибшего и 3825 раненых.