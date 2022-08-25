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РПЦ признала автокефалию Македонской православной церкви
Синод Русской православной церкви (РПЦ) на заседании 25 августа признал Македонскую православную церковь (МПЦ) как автокефальную, сообщается на сайте Московского Патриархата.
Участники заседания постановили уведомить об этом решении патриарха Сербского Порфирия и архиепископа Охридского и Македонского Стефана.
В мае архиерейский собор Сербской православной церкви сообщил о принятии автономии МПЦ и установлении с ней канонического общения. «Священный Архиерейский Собор единогласно и единодушно пошел навстречу ходатайству Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии и благословляет, принимает, одобряет и признает ее автокефалию», — говорил патриарх Порфирий.
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