Еврокомиссия подписала с Украиной соглашение о помощи на €500 млн

Эти средства помогут обеспечить жильем внутренних переселенцев и репатриантов, а также поддержат сельское хозяйство. Еще Украина и ЕС подписали соглашения о цифровых проектах и сотрудничестве в налоговой и таможенной сферах

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ЕС и Украина подписали документ о выделении Киеву помощи на сумму €500 млн, сообщил на пресс-конференции официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«Эти средства от ЕС будут направлены на финансирование жилищного строительства и образования для внутренних переселенцев и репатриантов, а также поддержат украинский сельскохозяйственный сектор», — рассказал Мамер.

Кроме того, Брюссель и Киев подписали еще три соглашения «для дальнейшего усиления сотрудничества ЕС и Украины». Это договор о присоединении Украины к программе «Цифровая Европа», а также два соглашения, которые позволят Киеву участвовать в таможенной и налоговой программах Евросоюза, пояснил представитель ЕК.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Последний сообщил в Twitter, что Украина подписала с ЕС пять документов — помимо упомянутых Мамером он назвал соглашение о грантах на дополнительные €122 млн.

Шмыгаль находится с визитом в Брюсселе. Он встретился с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Они обсудили санкции против России, военную помощь Киеву и подготовку к вступлению Украины в ЕС.

После начала российской военной операции ЕС выделил Украине несколько пакетов помощи. Помогают и другие государства: например, США в августе объявили, что через Агентство по международному развитию (USAID) выделят $4,5 млрд на социальные выплаты, медицинские услуги и пенсии. Западные страны оказывают Киеву и военную помощь — такие действия Москва осуждает, заявляя, что это способствует затягиванию конфликта. Российские власти критикуют и возможное вступление Украины в Евросоюз: МИД видит в решении Брюсселя предоставить Киеву и Кишиневу статус кандидатов в ЕС «геополитическое освоение пространства СНГ».