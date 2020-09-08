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Интервью Лукашенко российским журналистам. Главное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам с RT, «Первого канала», «России 1» и «Говорит Москва». Первые цитаты авторы стали передавать днем 8 сентября. Главные заявления — в обзоре РБК
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / РИА Новости)

О тех, кто голосовал против Лукашенко

«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну когда-то Он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, <…> которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу».

О протестах после президентских выборов

«Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Потому что — а как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. <…>. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия».

«Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Белоруссия. <…>. Ну может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята — омоновцы и прочие-прочие — те, кто со мной рядом <…>. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать».

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

О своем появлении с автоматом

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«Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца» (цитата приводится по Telegram-каналу Романа Бабаяна, который был в числе журналистов, бравших интервью).

23 августа во время очередного протеста Лукашенко прилетел в свою резиденцию на вертолете. Он был одет в бронежилет и держал в руках автомат. В ответ на обвинения со стороны оппозиции, что президент готов стрелять в свой народ, Лукашенко заявил, что никогда даже «пальцем не показывал» в сторону белорусского народа.

О задержании Марии Колесниковой

«У них документы, все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше — участок государственной границы и пост украинцев. <…>. Восемь-девять километров между ними. <…>. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — на ходу. <…>. Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти — через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули».

8 сентября белорусские СМИ сообщили, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова была задержана при попытке «прорыва» украинско-белорусской границы. Границу удалось перейти оппозиционерам Антону Родненкову и Ивану Кравцову, которые были с Колесниковой. В сюжете телеканала «Беларусь 1» говорится, что Колесникову выбросили из машины, после чего она и была задержана.
МВД Украины сообщило, что оппозиционеры были выдворены из страны насильно. Колесниковой удалось остаться в Белоруссии только потому, что она порвала паспорт, передали СМИ.

Материал будет обновлен по мере публикации полной версии интервью. 

Теги: Александр Лукашенко, протесты, Белоруссия
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