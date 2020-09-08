Интервью Лукашенко российским журналистам. Главное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам с RT, «Первого канала», «России 1» и «Говорит Москва». Первые цитаты авторы стали передавать днем 8 сентября. Главные заявления — в обзоре РБК

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / РИА Новости)

О тех, кто голосовал против Лукашенко

«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну когда-то Он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, <…> которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу».

О протестах после президентских выборов

«Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Потому что — а как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. <…>. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия».

«Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Белоруссия. <…>. Ну может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята — омоновцы и прочие-прочие — те, кто со мной рядом <…>. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать».