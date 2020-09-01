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Политика ,  
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Лукашенко попросил дать ему «протянуть хоть пять лет» на посту президента

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Барановичи (Брестская область) вышел из автомобиля и пообщался с собравшимися женщинами. Видеозапись общения президента с жителями Барановичей опубликовал близкий к президенту Telegram-канал «Пул первого».

Во время разговора одна из женщин спросила главу государства: «Почему вас на пять лет выбирали? Я на десять хочу, на 15!». Лукашенко ответил: «Дайте хоть пять протянуть!»

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Политика
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Александр Лукашенко в шестой раз победил на президентских выборах в Белоруссии. По данным ЦИК, действующий президент набрал более 80%, его главный оппонент, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — свыше 10%. Штаб Тихановской не признал итоги выборов.

С 9 августа в Минске и крупных городах Белоруссии проходят протестные акции с требованием провести повторные выборы президента. Одна из самых многочисленных акций протеста, «Марш мира», прошла в Минске 30 августа. По оценкам журналистов, в акции могли принять участие до 100 тыс. человек.

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Политика
Александр Лукашенко

Также митинги проводят и сторонники Лукашенко. Первый такой митинг прошел 16 августа на площади Независимости в Минске. По данным корреспондента РБК, поддержать президента пришли около 2 тыс. человек, «Наша Нива» сообщала об около 3 тыс. участников акции. Однако МВД сообщило о 65 тыс. пришедших на митинг.

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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