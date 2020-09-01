Лукашенко попросил дать ему «протянуть хоть пять лет» на посту президента

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Барановичи (Брестская область) вышел из автомобиля и пообщался с собравшимися женщинами. Видеозапись общения президента с жителями Барановичей опубликовал близкий к президенту Telegram-канал «Пул первого».

Во время разговора одна из женщин спросила главу государства: «Почему вас на пять лет выбирали? Я на десять хочу, на 15!». Лукашенко ответил: «Дайте хоть пять протянуть!»

Александр Лукашенко в шестой раз победил на президентских выборах в Белоруссии. По данным ЦИК, действующий президент набрал более 80%, его главный оппонент, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — свыше 10%. Штаб Тихановской не признал итоги выборов.

С 9 августа в Минске и крупных городах Белоруссии проходят протестные акции с требованием провести повторные выборы президента. Одна из самых многочисленных акций протеста, «Марш мира», прошла в Минске 30 августа. По оценкам журналистов, в акции могли принять участие до 100 тыс. человек.