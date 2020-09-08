Тихановская потребовала освободить Колесникову

По словам экс-кандидата в президенты, похищения людей говорят о слабости и неадекватности Александра Лукашенко. Погранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Колесниковой на границе с Украиной

Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Член координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, о задержании которой утром 8 сентября сообщила пограничная служба республики, должна быть немедленно освобождена. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

«Задача координационного совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках», — цитирует слова политика Telegram-канал «Пул первой».

По мнению Тихановской, вместе с Колесниковой должны быть освобождены все остальные политзаключенные и члены КС, задержанные ранее. Кроме того, она назвала похищения людей демонстрацией «слабости и неадекватности» со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Колесникова не планировала покидать страну, сообщил ее коллега по совету Максим Знак, передает «РИА Новости».