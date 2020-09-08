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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске заявили о «прорыве» оппозиционеров через границу с Украиной

Видео «прорыва» опубликовал тот же Telegram-канал, который ранее показал «обращение» Тихановской с призывом прекратить протесты. В Координационном совете утверждают, что оппозиционеры покидать страну не намеревались
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пропавшие оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пытались силой прорваться на территорию Украины, Колесникова при этом была задержана. Об официальной версии случившегося рассказал РБК официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

По его словам, члены Координационного совета оппозиции прошли оформление на границе с Украиной утром в 4:10. «Прошли в установленном порядке таможенное оформление, направились в сторону Украины. У нас есть особенности, связанные с прохождением границы — между пунктом пропуска и государственной границей есть населенный пункт, расстояние составляет 6 км и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой. Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему», — заявил Бычковский.

Видео: ATN_NEWS/Telegram
Видео: ATN_NEWS/Telegram
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По его словам, в этот момент Колесникова «покинула транспортное средство». «Вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства. Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали. В настоящий момент она задержана, ведется разбирательство», — заявил официальный представитель погранкомитета Белоруссии.

Колесникову задержали на границе Белоруссии с Украиной
Политика
Мария Колесникова

Видео с «прорывом оппозиционеров через границу» опубликовал провластный Telegram-канал «Желтые сливы», его репостнуло в своем канале государственное Агентство телевизионных новостей (телеканал «Беларусь 1»). На опубликованном видео машина, в которой предположительно находятся оппозиционеры, после проверки документов проезжает КПП. Признаков того, что машина «прорывала» границу и создала какую-либо угрозу пограничникам, на видео нет.

Ранее этот же Telegram-канал публиковал видео с обращением Светланы Тихановской, в котором она перед выездом в Литву призвала к прекращению протестов. Тогда на записи было видно, как Тихановская, опустив глаза, читает написанный текст. Она призывала граждан не противостоять сотрудникам милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассказала, что обращение было записано в ее кабинете. Колесникова говорила, что при этом в ЦИК вместе с Тихановской находились представители силовых структур.

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Соратница Тихановской объяснила детали записи с призывом не протестовать
Политика
Светлана Тихановская

В штабе Тихановской позднее сообщили, что запись была сделана под давлением. Позже политик выпустила еще одно обращение, в котором рассказала о своем отъезде из Белоруссии в Литву. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — сказала она.

5 сентября Белоруссию была вынуждена покинуть другая соратница Тихановской, Ольга Ковалькова. Она выехала в Польшу. По ее словам, когда она отбывала административный арест в СИЗО, к ней приехали «представители власти». Они сказали, что если Ковалькова не уедет, то «не выйдет очень долго». «Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем», — рассказала Ковалькова.

Накануне белорусские СМИ и Координационный совет оппозиции сообщили о похищении Марии Колесниковой в центре Минска и исчезновении Кравцова и Родненкова. Портал Tut.by со ссылкой на одну из очевидцев писал, что неизвестные в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и уехали. Родственники Колесниковой подалив милицию заявление о ее исчезновении. 

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко
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