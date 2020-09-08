В Минске заявили о «прорыве» оппозиционеров через границу с Украиной

Видео «прорыва» опубликовал тот же Telegram-канал, который ранее показал «обращение» Тихановской с призывом прекратить протесты. В Координационном совете утверждают, что оппозиционеры покидать страну не намеревались

Мария Колесникова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пропавшие оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пытались силой прорваться на территорию Украины, Колесникова при этом была задержана. Об официальной версии случившегося рассказал РБК официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

По его словам, члены Координационного совета оппозиции прошли оформление на границе с Украиной утром в 4:10. «Прошли в установленном порядке таможенное оформление, направились в сторону Украины. У нас есть особенности, связанные с прохождением границы — между пунктом пропуска и государственной границей есть населенный пункт, расстояние составляет 6 км и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой. Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему», — заявил Бычковский.

Видео: ATN_NEWS/Telegram

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По его словам, в этот момент Колесникова «покинула транспортное средство». «Вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства. Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали. В настоящий момент она задержана, ведется разбирательство», — заявил официальный представитель погранкомитета Белоруссии.