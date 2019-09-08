Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел

Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел

По ее мнению, России и Украине нужно заключить соответствующее соглашение, которое станет частью программы по нормализации отношений двух стран

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Текст заявления опубликован на ее сайте.

«[Соглашение позволит] правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них [граждан] уголовного преследования на паритетных началах», — говорится в публикации.

Омбудсмен предложила такую договоренность, комментируя обмен заключенными между Россией и Украиной. Она назвала произошедшее «большим шагом» по возвращению граждан двух стран домой и пояснила, что он должен стать частью системной программы по нормализации отношений двух стран. Москалькова также отметила необходимость «широкой разъяснительной работы» о правах граждан, участвующих в обменах между странами — чтобы люди не привлекались к уголовной ответственности в случае поездки из Украины в Россию или обратно.