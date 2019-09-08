В Ингушетии избрали нового главу республики

Врио руководителя республики Махмуд-Али Калиматов теперь избран главой региона по решению парламента

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Народное собрание Ингушетии утвердило нового главу республики — им стал Махмуд-Али Калиматов, который в последнее время возглавлял регион в ранге временно исполняющего обязанности.

Как передает ТАСС, за Калиматова проголосовали 27 депутатов из 31. Один бюллетень был признан недействительным.

Кандидатуру Калиматова внес 26 августа на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин. Согласно региональному законодательству, в республике прямые выборы главы не проводятся — его избирают депутаты парламента из числа предложенных президентом кандидатур. А глава государства предварительно получает рекомендации по поводу кандидатов от Госдумы и заксобрания региона.

Другими кандидатами на пост главы Ингушетии были депутат думы Назрани Урусхан Евлоев и старший специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.