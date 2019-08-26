Путин назвал кандидатов на пост главы Ингушетии

Среди них — врио главы республики Махмуд-Али Калиматов, депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, а также старший территориальный специалист «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зубаров

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики. Об этом сообщается на официальном сайте Народного собрания Ингушетии.

Глава республики выбирается депутатами местного парламента из числа кандидатур, которые внес президент. Тот, в свою очередь, получает рекомендации по поводу кандидатов Госдумы и заксобрания региона.

Ингушским депутатам предстоит выбрать между врио главы региона Махмуд-Али Калиматовым, депутатом думы Назрани Урусханом Евлоевым и старшим специалистом ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомедом Зурабовым.

Выборы в Ингушетии состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Одновременно с этим появились новости о том, что премьер республики Зялимхан Евлоев написал заявление о своей отставке, проработав на посту председателя правительства меньше года. «Заявление написано. Информации о его подписании пока нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Ингушетии.