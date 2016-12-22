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Сурков пообещал новому главе ДНР поддержку
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Сурков пообещал новому главе ДНР поддержку
Гибель Захарченко, 11:28
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Сурков пообещал новому главе ДНР поддержку
Курирующий украинский конфликт помощник президента России поздравил с назначением на должность главы ДНР Дениса Пушилина, пообещал ему успехов и заверил в своей поддержке. Новый руководитель был назначен накануне, 7 сентября
Денис Пушилин (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Помощник президента России Владислав Сурков, который курирует урегулирование конфликта в Донбассе, поздравил врио главы самопровоглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина с назначением на должность. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

​«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», — подчеркнул Сурков.

Он пожелал Пушилину успехов на своем посту и заверил его в своей поддержке. Помимо этого помощник российского лидера выразил надежду на то, что новый глава ДНР продолжит политический курс своего предшественника Александра Захарченко, обеспечит преемственность и последовательность во внутренней и внешней политике региона.

Донецкий передел: к чему приведет убийство Александра Захарченко
Политика

Бывший глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка. Вместе с ним смертельные ранения получил и его охранник. Еще 12 человек пострадали, в их числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Случившееся признали терактом.

В Донецке прошла церемония прощания с Александром Захарченко. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Ответственность за случившееся в Донецке возложили на Киев. Такого же мнения придерживаются и в российской ФСБ. Украина в свою очередь заверяет, что теракт стал результатом либо внутренних криминальных разборок, либо вмешательства со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся провокацией, которая приведет к повышению напряженности в регионе.

Изначально исполняющим обязанности главы ДНР назначили вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Однако он не продержался на этом посту больше недели, поскольку Генпрокуратура республики накануне, 7 сентября, признала его назначение нелегитимным. Народный совет ДНР назначил на этот пост Пушилина. Сразу после этого новый врио провел в правительстве кадровые чистки и снял с должности вице-премьера пострадавшего при теракте министра доходов и сборов Александра Тимофеева.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Владислав Сурков , ДНР
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