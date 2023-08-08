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Харьковская ВГА заявила о взятии Россией пяти населенных пунктов

Глава Харьковской ВГА Ганчев: Россия заняла пять населенных пунктов в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны в последние дни неоднократно сообщало об успехах российских войск на купянском направлении. По словам главы пророссийской администрации региона, под контроль России перешли пять населенных пунктов
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в Харьковской области, заявил в эфире «Первого канала» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — сказал чиновник. Он отметил, что продвижение российских войск идет «достаточно активно».

Харьковская военно-гражданская администрация была создана весной прошлого года на территориях Харьковской области, занятых российскими войсками. В сентябре 2022 года после передислокации российских сил Харьковская ВГА рекомендовала жителям области покинуть территорию. В ноябре Ганчев сообщил, что сейчас администрация Харьковской области находится в Белгороде, рабочие группы представлены в Воронеже, Краснодаре и Луганской Народной Республике (ЛНР), они помогают беженцам из региона решать возникающие вопросы.

1 июня Ганчев говорил, что российские войска вплотную подошли к Купянску. Минобороны России также заявляло о продвижении войск в Харьковской области. Накануне, 7 августа, ведомство отчиталось, что за последние дни на купянском направлении продвижение составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника. На минувшей неделе российские подразделения на этом направлении заняли населенный пункт Новоселовское, бои за который шли последние несколько месяцев.

Харьковская ВГА заявила о взятии Россией пяти населенных пунктов
Харьковская ВГА заявила о взятии Россией пяти населенных пунктов

Теги
Харьковская область Виталий Ганчев
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