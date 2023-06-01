Харьковская ВГА сообщила о подходе российских сил «вплотную» к Купянску

Россия утратила контроль над Купянском в сентябре, когда Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма. По словам главы пророссийской ВГА, войска подошли вплотную к городу и уже ведут уличные бои

Фото: РИА Новости

Российские силы вплотную подошли к городу Купянску в Харьковской области, сообщил ТАСС глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«ЛБС (линия боевого соприкосновения. — РБК) практически вплотную к Купянску. Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся. Многие украинские каналы уже не скрывают того факта, что наши Вооруженные силы уже [подошли] вплотную к городу и где-то были позиционные бои именно на улицах самого Купянска, частного сектора, который вплотную к городу», — сказал Ганчев.

Купянск расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. Это административный центр Купянского района и один из крупнейших населенных пунктов региона. В нем находится крупный железнодорожный узел. Россия утратила контроль над Купянском в сентябре, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».

Российское Минобороны неоднократно сообщало о нанесении ударов по живой силе и технике на купянском направлении. Сегодня военное ведомство сообщило об ударах авиации и артиллерии по подразделениям противника в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области.

В середине мая харьковская ВГА в своем телеграм-канале сообщила об участившихся обстрелах и рекомендовала местным жителям покинуть регион «до установления благоприятных для жизни условий». До этого, в начале мая, Ганчев заявлял, что ВСУ скапливают в области войска и технику.