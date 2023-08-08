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Индия запретила сборку военных дронов из китайских деталей

Reuters: Индия запретила сборку военных дронов из китайских деталей для безопасности
Военные Индии запретили производителям военных дронов покупать детали в соседних странах из-за «лазеек в системе безопасности». Источник Reuters пояснил, что это эвфемизм для описания Китая
Фото: Muneeb Ul Islam / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Muneeb Ul Islam / Keystone Press Agency / Global Look Press

Производители военных беспилотников в Индии не могут использовать произведенные в Китае детали для сборки аппаратов. Такой запрет наложили индийские власти исходя из опасений по поводу уязвимости в системе безопасности, пишет Reuters со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе страны и документы.

Индийские спецслужбы встревожены, что сбор разведданных может быть скомпрометирован китайским программным обеспечением и приборами для обеспечения связи, съемки, радиопередачи.

Военные чиновники страны на встречах по тендерам о закупках дронов сообщили потенциальным партнерам, что оборудование или компоненты из «стран, имеющих общие сухопутные границы с Индией, не будут приемлемы по соображениям безопасности», следует из изученных агентством протоколов бесед. Такие детали имеют «лазейки в системе безопасности», которые ставят под угрозу критически важные военные сведения, а потому поставщикам следует указывать происхождение продукции, говорится в одном из тендерных документов.

Фраза про «соседние страны» была эвфемизмом для Китая, пояснил агентству высокопоставленный сотрудник Минобороны Индии. Он добавил, что индийская промышленность стала зависима от китайской экономики. Он также сказал, что отказ от китайских деталей сделает производство устройств дороже, но с этим придется смириться.

В 2019 году китайские дроны и компоненты для них были запрещены для приобретения в военных целях американским конгрессом. «[Аппараты] производства Da Jiang Innovations (DJI) представляют потенциальную угрозу национальной безопасности», — уверены в Пентагоне.

Спустя два года Дональд Трамп, будучи президентом США, запретил государственные закупки у России и Китая исходя из требований национальной и экономической безопасности.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Индия Китай дроны беспилотники
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