Трамп запретил госзакупки беспилотников у России и Китая

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который ограничивает госзакупки беспилотных летательных аппаратов у политических «противников» Вашингтона. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Беспилотные летательные аппараты используются нашими правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях. Использование аппаратов, произведенных нашими противниками, угрожает национальной и экономической безопасности», — говорится в документе.

В указе подчеркивается, что операции американского правительства с использованием беспилотников касаются сбора и хранения конфиденциальной информации, а политика Вашингтона заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, создающих угрозу нацбезопасности.

В документе отмечается, что под термином «иностранный противник» имеются в виду Северная Корея, Россия, Иран, Китай, а также другие государства или неправительственные организации, причастные к схемам, которые несут угрозу национальной и экономической безопасности США.

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