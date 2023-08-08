WP узнала о взломе Китаем секретных оборонных сетей Японии

США обнаружили внедрение китайских хакеров в японские оборонные сети, но Токио не принял надлежащих мер для устранения проблем. Вашингтону пришлось объясняться, откуда разведка узнала про положение дел в секретных сетях Японии

Фото: Annette Riedl / Dpa / Global Look Press

Военные хакеры Китая взломали секретную оборонную инфраструктуру Японии — самого важного стратегического союзника США в Восточной Азии, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По ее сведениям, взлом обнаружили в 2020 году.

По данным газеты, действия хакеров вызвали такую тревогу в американских спецслужбах, что глава АНБ и киберкомандования генерал Пол Накасоне вместе с замсоветника по нацбезопасности Белого дома Мэтью Поттингером срочно вылетели в Токио и встретились в ноябре с министром обороны Японии. Тот был так обеспокоен ситуацией, что организовал для них встречу с премьер-министром (газета не указывает, когда именно произошла поездка, но из текста следует, что это произошло во время президентства Дональда Трампа). Японские власти заверили, что примут меры.

Представители США не могли рассказать японской стороне, как разведка США узнала о китайском проникновении. Они попытались заверить Токио, что американских разведчиков нет в их сетях, но подозрения остались, поскольку Япония в курсе слежки США за партнерами, отмечает WP.

Однако впоследствии в Вашингтоне заметили, что японские структуры не стали прилагать усилия для решения вопроса, а в начале следующего года проблема усугубилась — китайские хакеры все еще имели доступ к японским сетям. Под надзором со стороны американских спецслужб японская сторона объявила о десятикратном увеличении бюджета на кибербезопасность и персонала.

Предпринятые Токио меры в Вашингтоне сочли недостаточными. По словам собеседников издания, это может помешать более широком обмену разведданными между Пентагоном и Минобороны Японии.

В январе японский премьер Фумио Кисида заявил, что Токио и Вашингтон сталкиваются «с самой сложной обстановкой в области безопасности в новейшей истории». Он рассказал о новой стратегии нацбезопасности страны. «Новая политика будет полезна как для возможностей сдерживания, так и для возможностей реагирования альянса», — добавил Кисида.