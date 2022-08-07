В Ливане заявили об изменении курса первого сухогруза с украинским зерном
Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил в Twitter министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия.
«Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс! Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения», — написал министр и приложил соответствующую фотографию с данными местоположения судна.
Razoni покинул украинский порт 1 августа в рамках «зерновой сделки» между Украиной, Россией, ООН и Турцией. Как указывали в турецком Минобороны, судно ушло под флагом Сьерра-Леоне в Ливан, телеканал A Haber уточнял, что на него загрузили 26 тыс. т кукурузы. Вечером 2 августа корабль прибыл в Стамбул, где затем прошел досмотр: его проверяли на наличие оружия и боеприпасов.
Спустя несколько дней сухогрузы Navistar, Rojen и Polarnet также покинули украинские порты и отправились в Стамбул. По данным турецкого Минобороны, Navistar вышел из Одессы под флагом Панамы и перевозит 33 тыс. т кукурузы. Rojen отправился из Черноморска в Великобританию. На борту судна 13 тыс. т кукурузы. Сухогруз Polarnet также вышел из Черноморска. Судно передвигается под турецким флагом. На его борту 12 тыс. т кукурузы. Конечная цель доставки — порт Карасу.
Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море Россия подписала с Турцией при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша 22 июля в Стамбуле. Украина подписала аналогичную часть соглашения отдельно от России.
В соответствии с документом стороны обязались создать безопасный коридор через Черное море, по которому корабли с зерном должны проводить украинские лоцманы. Военные не будут сопровождать поставки. Представители Украины, Турции и ООН выступят наблюдателями и будут следить за погрузкой. Суда будут досматривать, чтобы на них не провозили оружие.