Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене

По данным ГБР Украины, Михаил Ежель согласовал проекты «Харьковских соглашений», которые продлевали пребывание Черноморского флота в Крыму после 2017 года, без обсуждения с правительством

Михаил Ежель (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю (занимал должность с марта 2010-го по февраль 2012-го) сообщили о подозрении в госизмене из-за согласования документов, необходимых для заключения харьковских соглашений, касающихся продления размещения Черноморского флота России в Крыму, сообщили в пресс-службе украинского Госбюро расследований (ГБР).

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание «Харьковских соглашений», способствовал Российской Федерации в оккупации АР (автономной республики, такой статус регион носил в составе Украины. — РБК) Крым», — сказано в сообщении.

По данным ГБР, экс-министр согласовал проекты этих документов, предварительно не посетив заседание кабинета министров, где они обсуждались.

Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года, они регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Согласно договоренностям в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму после 2017 года сроком на 25 лет Киев тогда получил скидку на российский газ.

В марте 2014 года, после того как Крым вошел в состав России, Москва денонсировала соглашения, а Генпрокуратура Украины усмотрела в них признаки государственной измены. Позже подозрения предъявили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову, а также целому ряду других высокопоставленных политиков.

В июне 2020 года экс-замглавы МИД Украины Василий Боднар говорил, что Россия в соответствии со взятыми на себя до 2014 года обязательствами должна платить Украине по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму, но не делает этого. «Мы считаем, что они [соглашения] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — утверждал замминистра.

Читайте на РБК Pro Pro Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Инструкции Pro Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России Кейсы Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Инструкции Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Инструкции Pro Как выиграть в тендере крупной компании: 9 советов для ИТ-бизнеса Как выиграть в тендере крупной компании: 9 советов для ИТ-бизнеса Инструкции Pro Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Статьи

В ответ на требования Боднара официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что на Украине «уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься».