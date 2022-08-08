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Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене

Экс-министра обороны Украины Ежеля заподозрили в госизмене из-за харьковских соглашений
По данным ГБР Украины, Михаил Ежель согласовал проекты «Харьковских соглашений», которые продлевали пребывание Черноморского флота в Крыму после 2017 года, без обсуждения с правительством
Михаил Ежель
Михаил Ежель (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю (занимал должность с марта 2010-го по февраль 2012-го) сообщили о подозрении в госизмене из-за согласования документов, необходимых для заключения харьковских соглашений, касающихся продления размещения Черноморского флота России в Крыму, сообщили в пресс-службе украинского Госбюро расследований (ГБР).

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание «Харьковских соглашений», способствовал Российской Федерации в оккупации АР (автономной республики, такой статус регион носил в составе Украины. — РБК) Крым», — сказано в сообщении.

По данным ГБР, экс-министр согласовал проекты этих документов, предварительно не посетив заседание кабинета министров, где они обсуждались.

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Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года, они регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Согласно договоренностям в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму после 2017 года сроком на 25 лет Киев тогда получил скидку на российский газ.

В марте 2014 года, после того как Крым вошел в состав России, Москва денонсировала соглашения, а Генпрокуратура Украины усмотрела в них признаки государственной измены. Позже подозрения предъявили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову, а также целому ряду других высокопоставленных политиков.

В июне 2020 года экс-замглавы МИД Украины Василий Боднар говорил, что Россия в соответствии со взятыми на себя до 2014 года обязательствами должна платить Украине по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму, но не делает этого. «Мы считаем, что они [соглашения] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — утверждал замминистра.

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В ответ на требования Боднара официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что на Украине «уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Крым Военная операция на Украине госизмена министр обороны
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