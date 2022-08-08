Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене
Экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю (занимал должность с марта 2010-го по февраль 2012-го) сообщили о подозрении в госизмене из-за согласования документов, необходимых для заключения харьковских соглашений, касающихся продления размещения Черноморского флота России в Крыму, сообщили в пресс-службе украинского Госбюро расследований (ГБР).
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание «Харьковских соглашений», способствовал Российской Федерации в оккупации АР (автономной республики, такой статус регион носил в составе Украины. — РБК) Крым», — сказано в сообщении.
По данным ГБР, экс-министр согласовал проекты этих документов, предварительно не посетив заседание кабинета министров, где они обсуждались.
Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года, они регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Согласно договоренностям в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму после 2017 года сроком на 25 лет Киев тогда получил скидку на российский газ.
В марте 2014 года, после того как Крым вошел в состав России, Москва денонсировала соглашения, а Генпрокуратура Украины усмотрела в них признаки государственной измены. Позже подозрения предъявили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову, а также целому ряду других высокопоставленных политиков.
В июне 2020 года экс-замглавы МИД Украины Василий Боднар говорил, что Россия в соответствии со взятыми на себя до 2014 года обязательствами должна платить Украине по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму, но не делает этого. «Мы считаем, что они [соглашения] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — утверждал замминистра.
В ответ на требования Боднара официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что на Украине «уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься».