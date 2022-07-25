Двух экс-министров заподозрили в измене из-за Харьковских соглашений

Под подозрение попали экс-главы МИД и Минюста Украины при президенте Януковиче. Харьковские соглашения были подписаны в 2010 году: Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму

На Украине бывшего министра иностранных дел и бывшего министра юстиции заподозрили в государственной измене, сообщил офис генерального прокурора в Telegram.

Экс-чиновников подозревают по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная группой лиц по предварительному сговору; до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, в апреле 2010 года министры (МИД возглавлял Константин Грищенко, Минюст — Александр Лавринович) в сговоре с президентом Виктором Януковичем и премьер-министром Николаем Азаровым «без фактического рассмотрения заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы» согласовали проект соглашений между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота на территории Украины, в которую входил Крым (так называемые Харьковские соглашения, в обмен на продление пребывания российского флота на полуострове до 2042 года вместо первоначально предполагавшегося 2017-го Украина получила скидку на российский газ). Таким образом, считают следователи, они действовали «в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона «О международных договорах Украины».

В результате в апреле 2010 года был подписан договор, по которому на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота России на территории Украины, напомнили в офисе генпрокурора. «Это создало благоприятные условия для последующего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории Крыма и Севастополя вместо вывода из Украины», — говорится в сообщении. Следствие ведет Государственное бюро расследований.

Лавринович рассказал изданию «Страна», что сейчас находится за границей и ничего об этом не знает.

«То есть у нас международные договоры по Конституции подписывает президент, ратифицирует Верховная рада, а виноваты в этом два министра? А почему только два, а не все 28, которые были в том правительстве? К тому же «Харьковские соглашения» действительны и сегодня. <...> Это за гранью здравого смысла. Направляемся к правовому государству просто с космической скоростью», — отметил экс-министр юстиции.

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По данным украинских СМИ, Грищенко также находится за рубежом.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как утверждают украинские СМИ, Демченко, будучи замглавы МИДа, выступал за подписание Харьковских соглашений с Россией. Позже Зеленский выступил с опровержением этих утверждений.

В конце мая бежавшего в Россию в 2014 году после Евромайдана Януковича заочно арестовали по подозрению в госизмене. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел, по одному из них экс-президента заочно приговорили к 13 годам по обвинению в измене и пособничестве в «ведении агрессивной войны». Азаров был заочно арестован в октябре 2021 года.