Премьер Эстонии обсудит в Нарве проблему с памятником танку Т-34

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приедет в город Нарва, граничащий с Россией, чтобы обсудить с мэрией города ситуацию вокруг советских памятников, передает пресс-служба эстонского правительства.

«В понедельник я отправлюсь в Нарву, чтобы поговорить с местными руководителями о напряженности вокруг памятников и объяснить решение правительства о том, почему памятники, установленные советской властью, должны быть убраны из публичного пространства», — сказала Каллас.

По ее словам, правительство считает важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, однако это нужно делать так, чтобы это не поддерживало российскую военную операцию на Украине. «Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», — добавила премьер-министр.

На пресс-конференции правительства 4 августа Каллас уточняла, что в Эстонии насчитывается от 200 до 400 советских памятников, в том числе памятник танку Т-34 в Нарве.

«Отдельный вопрос — танк в Нарве, о котором много говорят. В настоящее время этот танк принадлежит городу, и в нынешнем правовом пространстве это было бы сложно. Но так как понятно, что Нарва этим не занимается, там нарастает напряженность. Очевидно, что эстонское государство и правительство должны сами принять решение о переносе этого и других памятников, имеющих символическое значение», — заявила премьер.

Памятник танку Т-34 расположен на левом берегу реки Нарва. Монумент обозначает место, где советские войска переправились через реку, чтобы отразить немецкие войска от города. Памятник был открыт в мае 1970 года.