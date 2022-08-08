В Хельсинки демонтировали подаренную СССР статую «Мир во всем мире»

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В Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире» (Maailman rauha), подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 году, сообщает телекомпания Yle.

Скульптура высотой более 5 метров представляет собой группу людей с разных континентов Земли. Одной рукой каждый из них держит глобус, обрамленный ветвями.

Статую сняли с постамента с помощью грузового крана и погрузили на баржу около 7 утра по местному времени. Из-за большого размера ее должны перевезти морем на хранение в Художественный музей Хельсинки (HAM), которому она и принадлежит. Транспортировка по суше потребовала бы перекрытия трамвайных путей и, таким образом, оказала бы существенное влияние на движение общественного транспорта, уточняет телеканал.

Дальнейшую судьбу памятника будут решать музей и власти города.

Как поясняет Yle, на месте, где была установлена статуя, проложат тротуар: на улице, где она была установлена, организуют трамвайный маршрут, который должен связать центр Хельсиннки с островным районом города Лаахасало, и это потребует переустройства улицы.

Обратная установка статуи на прежнее место проектом не предусмотрена, уточняет телеканал.

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Москва подарила статую работы Олега Кирюхина Хельсинки в 1989 году, для публики монумент открыли в январе 1990 года. В качестве ответного жеста Хельсинки передал Москве скульптуру «Дети мира» работы Антти Неувонена, которая находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

С момента установки памятника в Хельсинки в финском обществе неоднократно поднимались дискуссии о ее уместности, пишет Yle. Так, например, уже в 1991 году трое студентов облили ее смолой и обсыпали перьями; они хотели донести, что статуя из Советского Союза «не подходит для Хельсинки», уточняет телекомпания. В 2010 году статую безуспешно пытались взорвать с помощью газового баллона, а после начала военной спецоперации России на Украине в руках у фигур статуи появились украинские флаги.

2 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle. Ведомство сослалось на ст. 15.3 закона об информации. Согласно этой статье, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры должен ограничивать доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также с недостоверной общественно значимой информацией, которая распространяется под видом достоверных сообщений, если она создает угрозу для жизни и здоровья граждан или общественной безопасности.