Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может убить интернет как глобальную сеть (или то, что от нее осталось), написал основатель Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале Durov's Channel. Предприниматель считает, что такие страны как Китай, которые хотят получить доступ к работе на зарубежных рынках, должны открывать и свои рынки, а не запрещать работу сторонних приложений. Однако до прецедента с китайской соцсетью TikTok «только автократические страны, такие как Иран, Китай или Россия, были известны тем, что заставляли технологические компании продавать части своего бизнеса инвесторам, имеющим тесные связи с их правительствами».

Дуров вспомнил, что несколько лет назад получил письма с предложением о продаже части бизнеса от двух фондов, связанных со странами, которые позже пытались заблокировать Telegram. Названия фондов предприниматель не уточняет. «Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца 2011 года: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией», — пишет Дуров. Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году. Тогда сооснователь «ВКонтакте» обвинил Mail.ru Group в попытке захватить ресурс.

О возможности блокировки TikTok в США в начале июля заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, гражданам США стоит использовать TikTok с осторожностью, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов».

В начале августа президент США Дональд Трамп сообщил, что китайская соцсеть TikTok будет заблокирована к 15 сентября, и до этой даты должна быть продана американской компании.

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