Помпео потребовал от Порошенко выполнения условий МВФ

Вашингтон вновь напомнил Киеву о необходимости выполнения всех требований МВФ, предоставляющего Украине масштабную экономическую помощь. В июле срыв сотрудничества с МВФ Нацбанк Украины называл главным риском для экономики страны

Майк Помпео (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с Петром Порошенко. В ходе беседы он обратился к украинскому президенту с призывом выполнить требования МВФ к Киеву, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

«Госсекретарь приветствовал недавнее принятие законопроектов о борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе разговора Помпео выразил поддержку территориальной целостности Украины. Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России и напомнил о принятой Соединенными Штатами 25 июля «Крымской декларации».

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятии антикоррупционного законодательства и сокращении ряда социальных льгот. Отступление от предписанных реформ и срыв сотрудничества с МВФ Нацбанк Украины считает главным макроэкономическим риском для страны.

Так, в апреле глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что МВФ требует от Киева повысить цены на газ для населения на 35%. Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман объяснял необходимость подобной меры тем, что разрыв в ценах на газ, поставляемый домохозяйствам и на экспорт может привести к коррупционным схемам. К примеру, газ «можно купить по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу», пояснял он.

Под давлением МВФ Петр Порошенко также распорядился создать на Украине Высший антикоррупционный суд. К созданию эффективной системы борьбы с коррупцией Киев ранее уже призывал Госдеп.