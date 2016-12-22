Госдеп призвал Киев повысить тарифы на газ и создать независимый суд

Внешнеполитическое ведомство США призвало Киев следовать советам МВФ и создать полностью независимый антикоррупционный суд. Вторым пунктом шел совет поднять тарифы на газ

Джон Салливан (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Государственный департамент США призвал власти Украины принять закон о создании антикоррупционного суда и увеличить тарифы на газ, следуя советам Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в сообщении Госдепа, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении, подписанном пресс-секретарем Госдепа Хизер Нойерт, подводились итоги встречи исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которая состоялась на полях встречи министров иностранных дел G7 в Торонто 21 апреля.

«Исполняющий обязанности секретаря подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Он призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту», — говорится в заявлении Нойерт.